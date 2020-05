Politiet står til søs

- Sejlersæsonen er i gang, og vi begynder nu også at patruljere i farvandet ud for politikredsen for at kontrollere sikkerheden til søs. Vi holder et særligt udkig efter redningsveste, spiritussejlads og førerbeviser for speedbåde og vandscootere, siger politikommissær Mads Dam fra Vestegnens Politis særlige maritime enhed, der stævnet ud i pinsen.