Vestegnens Politi gennemfører den kommende uge kontroller ved skolerne på Vestegnen.

Politiet står parat: Trafikkontrol ved skoler

Vestegnen - 07. januar 2018 kl. 18:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I den kommende uge 2 vil skolebørn og forældre møde betjente fra Vestegnens Politi, der udfører færdselskontroller ved skolerne rundt om på hele Vestegnen.

Lederen af færdselspolitiet på Vestegnen opfordrer forældre til at tale trafiksikkerhed med børnene og til at vise særlige hensyn på skolevejene.

For højt fart, lys på biler og cykler, sikkerhedsseler, respekt for skolepatruljernes arbejde, mobiltelefoner og generel trafikadfærd ved skoler står på politiets skema i hele uge 2. Fra mandag den 8. til og med fredag den 12. januar vil Vestegnens Politi som del af en landsdækkende kontrol sætte trafik på skolevejene under lup - og hver dag besøger politiet en lang række skoler i politikredsen.

»Det skal være sikkert for børn og unge at komme til og fra skole, og desværre ser vi en del - også forældre, som kører for hurtigt, ikke får spændt barnet fast eller ser stort på skolepatruljernes anvisninger,« siger politikommissær Kim Madsen, leder af Vestegnens Politis færdselsafdeling.

Han opfordrer forældre til, at man bruger lejligheden til at få set børnenes cykel efter, får sat lys på, og taler med børnene om trafik og sikkerhed:

»Bilisternes adfærd vil få vores opmærksomhed, men fortæl gerne børnene, at det er vigtigt for deres egen sikkerhed, at de kun går over for grønt, ser sig godt for, har lys på cyklen, ikke taler i håndholdt mobiltelefon i trafikken og i det hele taget passer på sig selv i trafikken,« siger færdselslederen.

Vestegnens Politi vil udføre kontroller med betjente fra både lokalpoliti, beredskab, færdselsafdelingen og fotovogne.

Kontrollerne ved skolerne på Vestegnen er en del af en landsdækkende aktion.

»Det er vigtigt at køre hensynsfuldt på skolevejene, hvor tusindvis af børn færdes hver dag. Vi stopper desværre alt for mange bilister, der har glemt at bruge sele på dem selv og deres barn. Rigtig mange af bilisterne kører også for stærkt, og for høj fart er involveret i mange trafikulykker. Netop nu hvor det er mørkt, og sigtbarheden er dårlig i morgen og eftermiddagstimerne, er det ekstra vigtigt at være opmærksom og overholde fartgrænserne. Derfor gennemfører vi kontroller på skolevejene i den kommende uge for at passe på skolebørnene«, siger Erik Terp Jensen, chef for Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.