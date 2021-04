Politiet søger vidner: Uoverensstemmelse endte i knivstikkeri

En ung mand er sent fredag aften blevet ramt af knivstik i Brøndby Strand, og en anden har fået tæv. Nu vil Vestegnens Politi gerne høre fra vidner, der har bemærket noget.

Efterforskningen peger dog på, at der har været en forudgående uoverensstemmelse mellem de to unge mænd og en større gruppe personer. Præcis hvor det er startet, ved politiet ikke på nuværende tidspunkt, men har en formodning om, at det kunne være i området ved Brøndby Strand Centrum. Hvad motivet var, er heller ikke klarlagt på nuværende tidspunkt.