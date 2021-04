Politiet søger vidner: Uoverensstemmelse endte i knivstik

Efterforskningen peger dog på, at der har været en forudgående uoverensstemmelse mellem de to unge mænd og en større gruppe personer. Præcis hvor det er startet, ved politiet ikke på nuværende tidspunkt, men har en formodning om, at det kunne være i området ved Brøndby Strand Centrum. Hvad motivet var, er heller ikke klarlagt på nuværende tidspunkt.

De to unge mænd skulle angiveligt være passet op af en gruppe på cirka ti personer, og der opstod en uoverensstemmelse, som fik de to unge mænd til at løbe, i hver sin retning. Den ene fik tæv, den anden blev ramt af knivstik i låret og i underarmen. Han blev kørt til behandling på Rigshospitalets traumecenter og er lørdag morgen uden for livsfare.