Politiet søger vidner: Mand udsat for røveri

En 34-årig mand blev sent torsdag aften truet til at udlevere sin mobiltelefon af to gerningsmænd, på grænsen mellem Vallensbæk og Ishøj.

Den 34-årige kom ikke fysisk til skade i forbindelse med overfaldet, oplyser Vestegnens Politi, der søger vidner og oplysninger.

Anmeldelsen kom torsdag aften klokken 23.23. Den 34-årige mand blev overfaldet på Risingevej i Vallensbæk - i området lige ved bygrænsen til Ishøj. De to gerningsmænd viste, at de var i besiddelse af en kniv, og truede den 34-årige til at udlevere sin mobiltelefon. Derefter forsvandt de to gerningsmænd fra stedet.

De to gerningsmænd havde et ikke etnisk dansk udseende, var iført sort tøj og sort maskering, oplyser politiet.

Vestegnens Politi vil gerne høre fra folk, der har bemærket noget før, under eller efter overfaldet, eller i øvrigt har oplysninger. Vestegnens Politi kan kontaktes døgnet rundt på telefon 43861448.