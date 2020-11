Se billedserie Vestegnens Politi rykkede massivt ud til Kettegård Allé i Hvidovre fredag den 30. oktober klokken 20.20. Foto: Presse-fotos.dk

Politiet søger vidner: Grov vold mod ung og flere skud i område

Vestegnen - 09. november 2020 kl. 18:27 Af Peter Erlitz

Fredag aften den 30. oktober var Vestegnen ramme om en serie alvorlige hændelser i blandt andet Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk. Nu søger Vestegnens Politi vidner, der har bemærket noget, eller i øvrigt har oplysninger i sagen.

Det hele startede fredag den 30. oktober klokken 20.20, hvor Vestegnens Politi blev kontaktet af flere beboere, som havde hørt skud i et område på Kettegård Allé i Hvidovre. Politiet rykkede massivt til stedet, spærrede af og satte gang i undersøgelser på stedet.

- Vi har ikke fundet tegn på, at der er skudt med skarpt ammunition, fortæller efterforskningsleder Henrik Hougaard fra Vestegnens Politi. Det er muligvis skud med løst krudt, som beboerne har hørt.

Efterforskningen hos Vestegnens Politi og vidneforklaringer pegede på, at der har været voldsom tumult mellem flere unge mennesker, og at en mand angiveligt er trukket ind i en bil. Efterfølgende kørte en grå Skoda Octavia stationcar væk fra stedet i høj fart.

Ikke et tilfældigt offer Samme aften klokken 21.16 ringede en borger 112, efter at have opdaget en mand, der lå kvæstet på en parkeringsplads i Ishøj. Vestegnens Politi og Region Hovedstadens akutberedskab rykkede ud og fandt en 28-årig mand fra Vestegnen, der havde fået en meget hård medfart. Han havde været udsat for grov vold, og blev indlagt på hospitalet til behandling.

Den 28-årige mand blev fundet på parkeringspladsen ved Ishøj Idrætscenter på Vejledalen. Om den grove vold er sket her eller et andet sted, er politiet ved at klarlægge.

Klokken 00.30 natten til lørdag den 31. oktober er der igen bud efter Vestegnens Politi - denne gang sammen med Beredskab 4K. En borger ringede 112, da en Skoda Octavia stationcar brænder af ved Vallensbæk Havn. Bilen var parkeret på en grusparkeringsplads ved Vallensbæk Havnevej, ikke langt fra havnen.

Vestegnens Politi kæder bilbranden sammen med de to øvrige hændelser fredag aften. Det er en teori, at den person, der blev tvunget ind i bilen i Hvidovre, er den samme 28-årige mand, som blev fundet i Ishøj. Og at den udbrændte Skoda Octavia stationcar er den samme bil, som blev set i Hvidovre.

Hos Vestegnens Politi er det vurderingen, at den 28-årige mand ikke var et tilfældigt offer.

- Vores opfattelse er, at der ikke var tale om en tilfældig borger, men derimod et opgør i de kriminelle miljøer, siger Henrik Hougaard.

Politiet søger vidner - Vi har allerede fået flere henvendelser om sagen, og det er vi meget taknemmelige for. Vi er glade for, at årvågne beboere har ringet om hændelserne i Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk. Og vi vil fortsat gerne høre fra vidner, som har set noget eller har oplysninger, understreger efterforskningsleder Henrik Hougaard.

Det gælder både tumulten i Hvidovre, hvor flere unge personer var forsamlet, og det gælder fundet af den 28-årige mand i Ishøj.

- Vi vil meget gerne høre fra vidner, som har bemærket noget op til klokken 21.16, hvor manden bliver fundet. Vi vil også gerne høre fra vidner, som har bemærket noget på Vallensbæk Havnevej i tiden op til, at bilen bliver brændt af. Det kan være biler i høj fart eller lignende, siger Henrik Hougaard.

Endelig vil politiet gerne høre fra vidner, som har lagt mærke til Skoda Octaviaen fredag aften den 30. oktober - både i Hvidovre, Ishøj, Vallensbæk - eller et andet sted rundt om på Vestegnen.

Har man oplysninger, kan Vestegnens Politi kontaktes døgnet rundt på telefon 43861448.