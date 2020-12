Politiet søger vidner: Biler i brand med få minutters mellemrum

To bilbrande har onsdag aften hærget i Ishøj.

De to brande er sket i kort afstand fra hinanden, og med relativ kort tid imellem.

Vestegnens Politi har en formodning om, at begge bilbrande er påsatte, og søger nu efter vidner, der kan hjælpe i efterforskningen.

Den første bilbrand var på en parkeringsplads på Gildbrovej ved nummer 68. Her kom anmeldelsen klokken 21.02.

En bil var omspændt af flammer, og branden spredte sig til en bil ved siden af.

Klokken 21.08 kom der en ny melding om bilbrand - denne gang på en parkeringsplads ved Vejledalen 78. Også her spredte ilden sig fra én bil til en anden.

- Vi kan ikke sige noget med sikkerhed, før vi har foretaget tekniske undersøgelser, men vi har en klar formodning om, at begge bilbrande er påsatte, siger vagtchef Jens Møller, Vestegnens Politi.

Han kalder det påfaldende, at der er to bilbrande med så kort afstand og med så kort tid imellem, men politiet har ikke på nuværende tidspunkt belæg for at sige, at der er en sammenhæng.

I forbindelse med efterforskningen vil Vestegnens Politi gerne høre fra vidner, der har bemærket noget. Har man oplysninger, kan man døgnet rundt ringe til Vestegnens Politi på telefon 43861448.