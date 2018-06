Vestegnens Politi vil gerne tale med en kvinde, som sammen med et barn måtte springe ind i et buskads for at undgå en motorcykel i Vigerslevparken i Hvidovre.

Politiet søger efter kvinde med barn: Måtte springe ind i buskads

Vestegnens Politi vil meget gerne tale med en kvinde med et barn, som torsdag aften måtte springe for livet, da en motorcyklist kørte hasarderet gennem Vigerslevparken i Hvidovre - mens han forsøgte at flygte fra politiet.

Det var omkring kl. 19.24 torsdag aften, at en politipatrulje ville stoppe en motorcykel i Hvidovre på grund af hasarderet kørsel. Den 23-årige motorcyklist, der i forvejen var kendt af politiet, ville dog ikke standse, og han forsøgte at flygte fra politiet. Flere patruljebiler og politimotorcykler blev sat ind i eftersættelsen af motorcyklen, der foregik flere steder i Hvidovre. Motorcyklisten kørte også ind i Vigerslevparken - i området ved Vestkærs Allé - og her måtte en kvinde sammen med et barn springe ind i et buskads for at undgå motorcyklen. Hun kom dog ikke til skade.