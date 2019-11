Siden september har der været syv skudepisoder på Vestegnen: Grafik: Kristina Herlev Wulff/Canva Foto: Kristina Herlev Wulff

Politiet ser med alvor på situationen på Vestegnen

Vestegnen - 23. november 2019 kl. 19:38 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre skudepisoder på under en uge. Det er den virkelighed, beboerne på Vestegnen ser i øjnene.

Onsdag aften den 20. november blev en 20-årig mand skudt i Morelhaven i Høje-Taastrup, og tre dage efter blev en 25-årig mand fundet dræbt af skud i Brøndby Strand.

Søndag den 17. november kunne politiet konstatere, at der var blevet affyret mindst et skud ved Ishøj Bycenter.

- Det er jo ekstremt alvorligt. Der findes jo ikke nogen alvorligere kriminalitet end det her, fortæller Kim Christiansen, der er politidirektør i Vestegnens Politi.

Efterforsker for fuld damp Politiet er fortsat i fuld gang med at efterforske de mange episoder.

- Vi ønsker at finde gerningsmændene til det her, så vi kan få bragt de skyldige til ansvar for deres handlinger og få dem straffet for denne her meget alvorlige kriminalitet, forklarer Kim Christiansen.

- Vi prøver at finde ud af sammenhængen i det her. Det er oplagt, at man ser, om der kunne være en forbindelse. Det peger i retning af, at det er skudepisoder i de kriminelle miljøer, fortæller politidirektøren.

Politidirektør Kim Christiansen uddyber:

- Generelt kan vi sige, at et 'kriminelt miljø' eller 'kriminelle grupperinger' kan være kredse af personer, som vi umiddelbart ikke - eller aktuelt ikke - forbinder med de mere etablerede og navngivne rocker/bande-grupper, men det er miljøer eller grupperinger, hvor vi ser en række fællesnævnere med kriminelle og kriminalitet.

- Politiet følger disse miljøer tæt. Vi ønsker ikke at kommentere konkrete personer eller persongrupper nærmere i de igangværende efterforskninger - ud over det, vi har meldt ud, at 'noget tyder på et opgør i et kriminelt miljø, men at det er for tidligt at konkludere noget endeligt om motiver', tilføjer politidirektøren.

Politiet har ikke lagt sig fast på noget, men ofrene i sagerne er nogen, der bevæger sig i kanten af de kriminelle miljøer.





Der skal være trygt igen Den anden del af politiets indsats går på at genskabe trygheden i de berørte områder.

- Det skal være trygt at være borger på Vestegnen og utrygt at være kriminel, understreger politidirektøren.

- Helt generelt prøver vi at være derude så meget, som vi kan, med vores lokale politi. Vi har også ekstra patruljering i området. Er man borger og føler sig utryg, eller synes, at man har behov for at tale med os, skal man selvfølgelig rette henvendelse til dem derude eller også ringe til os, opfordrer Kim Christiansen.

Øget fokus Politidirektøren vil ikke kommentere på beredskabets størrelse i den aktuelle situation.

- Vi oplyser aldrig vores operative bemanding, hvor vi er, og hvor mange vi er - men Vestegnens Politi har et øget fokus og ekstra opmærksomhed rettet mod de berørte områder. Det gælder både med hensyn til tilstedeværelse af lokalpoliti, synlig og civil patruljering samt parathed i forhold til at respondere hurtigt på hændelser.

- Og det gælder ikke mindst indhentning af oplysninger om, hvad der rører sig, og det omfattende efterforskningsarbejde, der aktuelt pågår, for at pågribe og retsforfølge de skyldige, understreger Kim Christiansen.

Visitationszoner under overvejelse Politiet har også været ude i de områder, hvor episoderne har fundet sted, med den mobile politistation i de første par dage efter hændelsen.

Og det er også med i overvejelserne, om der skal indføres visitationszoner.

- Vi overvejer selvfølgelig hele tiden de værktøjer, vi har i værktøjskassen, hvor visitationszoner er en af dem. Men det er ikke noget, vi har besluttet os for endnu, fortæller Kim Christiansen.

