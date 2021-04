Politiet rykker talstærkt ud

Vestegnens Politi er torsdag aften rykket talstærkt ud til en boligbebyggelse ved Birkelundsvej i Albertslund - som i øvrigt er nærmeste nabo til politigården i Albertslund.

Der er beboere, som har hørt nogle høje knald, men om der er tale om fyrværkeri eller skyderi, er på nuværende tidspunkt ikke fuldstændig afklaret. Alt tyder dog på, at der ikke er tale om skud.

Politibetjente er i gang med undersøgelser i området, og der er også indsat hundepatruljer, ligesom en indsatslederbil er på plads.

- Vi er ved at afslutte vores undersøgelser, men alt tyder lige nu på, at der ikke er tale om, at der er blevet skudt. Vi har ikke fundet noget, der kan understøtte, at der skulle være blevet skudt, siger vagtchef Peter Grønbek fra Vestegnens Politi kort før klokken 22.