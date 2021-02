Artiklen: Politiet rykker massivt ud til slagsmål: To såret af knivstik

Et større slagsmål med blandt andet knive har torsdag aften fundet sted ved Friheden Station i Hvidovre.

To grupperinger af unge mennesker har været i konflikt med hinanden. Ifølge vagtchefen hos Vestegnens Politi har der været tale om unge mennesker i alderen fra 13-18 år.

To unge er blevet ramt af knivstik. Ingen af dem er dog i livsfare, og i hvert fald den ene er senere torsdag aften blevet udskrevet fra hospitalet efter endt behandling, oplyser Vestegnens Politi.

Anmeldelsen om slagsmålet kom klokken 17.40, og Vestegnens Politi rykkede massivt til stedet.

Det bekræftede Vestegnens Politi i en besked på twitter.

- Vi er tilstede ved Friheden Station, hvor der har fundet et større slagsmål sted. Vi efterforsker på stedet og har pt. ikke yderligere, lyder det fra Vestegnens Politi.

Der var meldinger om, at politiet havde afspærret alle adgange til stationen og at flere var blevet anholdt eller tilbageholdt.

Der var også melding om, at en ambulance med politieskorte kørte en såret og blødende person til hospitalet.

Kort før klokken 20 forklarer Vestegnens Politi, at der har været et slagsmål mellem to grupperinger af unge mennesker.

Vestegnens Politi oplyser også, at der er fire anholdte og at man fortsat efterforsker sagen på Friheden Station. Flere personer er ført væk af politiet i såkaldte dna-dragter, der skal sikre eventuelle tekniske spor og beviser.

Togene standsede ikke på Friheden Station i en periode, mens undersøgelser og efterforskning var i gang, fortæller Vestegnens Politi.