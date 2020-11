Politiet rykkede ud: Person blev stukket

Vestegnens Politi har tirsdag morgen afspærret Hvidovrevej op mod Roskildevej i Rødovre, mens man undersøgte en hændelse, hvor en mand blev stukket med en saks.

Vestegnens Politi fik anmeldelsen klokken 06.54, oplyser vagtchef Jens Møller.

En 26-årig mand er blevet ramt af stik med en saks, men der er ikke tale om, at vedkommende er kommet alvorligt til skade. Der er alene tale om overfladiske skader.

Politiet oplyser, at det formentlig er personlige uoverensstemmelser mellem to personer, der har ført til, at den ene blev stukket, og at der således ikke er tale om en banderelateret hændelse eller lignende.

Der er på nuværende tidspunkt ingen anholdt i sagen.

Vestegnens Politi afspærrede et område ved Hvidovrevej/Roskildevej for at foretage undersøgelser. Kort efter klokken 8.30 er man dog ved at åbne op igen, så trafikken kan glide. Politiets arbejde har givet lidt trafikale problemer på stedet, oplyser flere bilister.