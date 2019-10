Politiet rykkede med: Kørekort røg på stribe

Dertil skal lægges, at fire vil blive sigtet for kap/væddeløbskørsel, fire for at overhale højre om, fire for at køre over for rødt lys, fire for fejl og mangler på bilerne, to for at køre uden kørekort, 12 for forkert lygteføring og fem for manglende nummerplade.

Desuden blev der skrevet 13 andre sager og 8 p-afgifter, oplyser Vestegnens Politi.