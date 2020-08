Politiet rykkede massivt ud til S-togs station

En 18-årig ung mand er lørdag formiddag blevet sigtet for overtrædelse af våbenloven, efter han steg på et S-tog iført camouflageuniform og et hardball-gevær.

Det er svært at kende forskel på et hardball-gevær og et ægte gevær, og bekymrede passagerer i S-toget kontaktede Vestegnens Politi, der rykkede massivt ud til Glostrup Station og fik fat i den unge mand, fortæller vagtchef Torben Wittendorff.

Det viste sig, at den 18-årige mand var på vej til hardball - og dermed var våbnet ikke farligt eller i sig selv ulovligt.

Han blev dog sigtet for overtrædelse af våbenloven.

- At være sådan klædt og ”bevæbnet” i det offentlige rum er yderst ubetænksomt, og derfor bliver han sigtet, forklarer Vestegnens Politi.