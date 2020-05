Politiet roser caféer og butikker

- Generelt møder vi samfundssind og oplever erhvervsdrivende, som følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer for at begrænse coronavirus - og det vil jeg gerne kvittere for. Bliv ved med det, fortsæt de gode takter, så vores samfund gradvist kan fortsætte tilbage til normalen, siger chef for lokalpolitiet, politiinspektør Allan Nyring, Vestegnens Politi.

Politi og borgmester på café-kontrol i Hvidovre

Blandt de steder på Vestegnen, der fik kontrolbesøg tirsdag, var butikker og caféer i indkøbscentret Hvidovre C.

Hvidovres borgmester Helle Adelborg var inviteret med:

- Det betyder meget for vores lokale erhvervsliv, at samfundet nu er begyndt at genåbne. Vi har et alsidigt forretningsliv i Hvidovre, og det er rart at se, at folk igen begynder at gå i butikker og på cafeer. Det er selvfølgelig stadig vigtigt, at vi holder afstand, nyser i ærmet og generelt sikrer en god håndhygiejne, sådan så vi i fællesskab kan sikre, at det går den rigtige vej, siger Helle Adelborg.

- Det er med til at sætte gang i hjulene, når butikker, caféer og restauranter igen er åbne. Vores erhvervsliv har haft et par hårde måneder, og jeg håber, de går en lys sommer i møde - selvom hverdagen foregår under nogle lidt anderledes forhold end tidligere. Som kommune er vi afhængige af, at det går erhvervslivet godt, for det er med til at sikre arbejdspladser og dermed velfærd til glæde for vores borgere, siger Helle Adelborg.