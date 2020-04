Politiet roser borgerne på Vestegnen: Nu skal I holde ved

Politidirektør Kim Christiansen roser borgerne på Vestegnen for at udvise samfundssind og opfordrer til, at alle er klar til at forsætte de gode takter den kommende tid.

Vestegnen - 03. april 2020 kl. 10:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der er grund til at rose Vestegns-borgerne. Når politifolkene er kommet rundt i politikredsen de sidste uger, så har de som hovedregel oplevet imødekommenhed og samfundssind - og et sådan samfundssind får vi brug for i den kommende tid. For selv om der, med statsministerns ord, er grund til forsigtig optimisme, så er det netop nu, vi skal holde ved, siger politidirektør Kim Christiansen.

Glad for mange henvendelser Vestegnens Politi har modtaget et stort antal henvendelser fra borgerne de sidste par uger, fordi de har oplevet, at der enten var for mange mennesker på et givent sted, eller at folk ikke holdt afstand. Alle henvendelser er blevet håndteret, og i langt de fleste tilfælde er bødeblokken blevet i lommen, når politifolkene kom ud.

- Vi er rigtig glade for de mange henvendelser fra borgerne. For det viser, at denne sag betyder noget for dem - og dét er til vores alle bedste, siger Kim Christiansen.

Der er dog enkelte erhvervsdrivende og frivillige klubber, der ikke har forstået myndighedernes budskab første gang, og de har derfor fået en bøde for at holde åbent i strid med de nye regler, eller for at have været samlet mere end 10 personer.

Hold ud - lidt endnu Politidirektør Kim Christiansen understreger, hvor vigtigt det er, at vi alle sammen holder ud - lidt endnu. I næste uge er det påske, og selv om vejret på bedste danske vis ikke rigtig kan bestemme sig, så er foråret indiskutabelt på vej.

- Men selv i godt vejr og påskehumør er det meget vigtigt, at vi alle holder ud og holder fast - lidt endnu. Kun på den måde kan vi få brudt smittekæderne - og sørge for at de forbliver brudt. Det gør vi bedst ved at blive hjemme så meget som muligt - og ved at holde god afstand, hvis vi skal ud, siger Kim Christiansen.

Også i den kommende tid vil Vestegnens Politi være markant til stede i gadebilledet. For at hjælpe borgerne og for at sikre at forsamlingsregler og krav om butikslukninger forbliver overholdt.

- Er der nogen, der ikke vil følge de anvisninger, der er givet for vores alles bedste, så er vi fra politiets side klar til at skride ind. Men det er indtil nu min oplevelse, at vi på Vestegnen står sammen om at holde afstand, og det giver mig håb om, at vi i fællesskab vil kunne fastholde de gode takter, så samfundet snart gradvist vil kunne vende tilbage til normalen, siger politidirektøren.