Politiet efterforsker et tricktyveri i Hvidovre, og opfordrer borgere til at henvende sig, hvis de har oplysninger.

Politiet på jagt efter tricktyv

Lørdag den 18. april kl. 11.00 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om tricktyveri på Stentoftevej i Hvidovre. Tricktyven havde henvendt sig til en 64-årig kvinde i hendes lejlighed og påstået, at hendes måler skulle aflæses. Personen gik hurtigt igen, og kvinden opdagede senere, at hendes pung var stjålet.

Trick- og gadetyve er snu og finder på mange påskud for at stjæle på gaden eller i hjemmet. Vestegnens Politi opfordrer borgerne til at følge nogle enkle råd for at beskytte sig mod de langfingrede: