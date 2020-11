Politiet på gymnasiebesøg

For at bekæmpe coronavirus skal unge nu bære mundbind visse steder på deres uddannelsessted, og lokalbetjente fra Københavns Vestegns Politis lokalpoliti møder i disse dage op med information og dialog om brug af mundbind på Vestegnens gymnasier og erhvervsuddannelser.

- Smitten spreder sig lige nu på Vestegnen, så det er uhyre vigtigt, at alle følger de restriktioner og råd, myndighederne giver - og vores lokalbetjente hjælper gerne med at få sundhedsmyndighedernes budskaber helt ud til de unge og på uddannelsesinstitutionerne. Det er uddannelserne, som har ansvaret i eget hus, og vi oplever, at de tager deres ansvar og opgaver i den anledning meget seriøst, siger chefen for lokalpolitiet, politiinspektør Allan Nyring, Københavns Vestegns Politi.