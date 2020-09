Politiet på coronapatrulje: Flere fik påtaler

- Vi har klart en oplevelse af at de restriktioner, der blev indført i sidste uge, er blevet efterlevet af de fleste - og der er derfor grund til at rose langt størsteparten af de borgere, vi har være i kontakt med i denne forbindelse, siger politidirektør Kim Christiansen fra Vestegnens Politi.

Forinden havde fodboldklubben uddelt mundbind til fansene og sørget for, at de var delt op i mindre grupper, men der skete dog kortvarig sammenstimling af for mange mennesker, da spillerbussen ankom til stadion.

Et af de få steder, hvor det var nødvendigt at påtale et forhold, var da Brøndby IFs spillerbus ankom til Brøndby Stadion efter det traditionsrige lokalopgør mod FCK søndag eftermiddag.

Samarbejde med kommunerne

Mandag holder kommunerne på Vestegnen og Vestegnens Politi ekstraordinært kredsrådsmøde i forbindelse med bekæmpelse af corona.

- Blandt de ti kommuner i Danmark, som har det højeste smittetryk, ligger de seks af dem på Vestegnen, og det kræver at alle myndigheder kaster sig ind i kampen. Heldigvis har vi tradition for et rigtig godt og tæt samarbejde mellem kommuner og politi her på Vestegnen - og det trækker vi naturligvis også på i denne situation, siger politidirektør Kim Christiansen.



Borgerne på Vestegnen må dog indstille sig på, at denne indsats bliver langvarig, og at det vil kræve, at alle yder deres:

- Denne indsats er ikke stærkere end det svageste led. Det kræver, at vi alle i vores hverdag gør vores til at begrænse smitten - ved at holde god håndhygiejne, ved at nyse i ærmet og ved at stå sammen om at holde afstand, siger politidirektør Kim Christiansen.