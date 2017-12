Politiet bruger en såkaldt indbrudsapp, der skal sikre, at alle relevante oplysninger om et indbrud registreres korrekt. Foto: Rigspolitiet

Politiet om indbrud: Forsigtig juleglæde

Vestegnen - 25. december 2017 kl. 14:28 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vestegnens Politi har indtil videre registreret 51 indbrud i privat beboelse i løbet af juledagene. Opgørelsen er foreløbig og tæller dagene fra 20. december og frem til kl. 07 den 25. december.

Hos Vestegnens Politi er det vurderingen, at der er tale om et relativ lavt antal indbrud, og politiet udtrykker derfor, at der er grund til »forsigtig juleglæde«.

Ser man på de enkelte juledage, var der flest indbrud på selve juleaften. Her har Vestegnens Politi registreret 13 indbrud i boliger. Lillejuleaften var der 11 indbrud, viser politiets tal.

Vestegnens Politi har i hele julemåneden gennemført en kampagne mod indbrud i boliger. Politifolk har blandt andet besøgt butikscentre, hvor de har uddelt tænd-sluk-ure og givet gode råd om, hvordan man kan sikre sig mod indbrud.

På landsplan er antallet af indbrud også på samme relativt lave niveau som sidste år. Antallet forventes dog at stige i takt med at flere vender hjem fra juleferie.

»Sidste år var et år med få indbrud set i forhold til de tidligere år. Vi glæder os over, at niveauet indtil videre ser ud til at være det samme i år,« siger vicepolitiinspektør Lars Mortensen fra Nationalt Efterforskningscenter i Rigspolitiet.

»Men det er en utroligt krænkende oplevelse at finde sit hjem gennemrodet af indbrudstyve. Derfor er det fortsat et område, som vil være strategisk prioriteret i alle politikredse,« tilføjer han.

Derfor har politiet udarbejdet en operativ strategi mod indbrud i private hjem. Frem mod 2020 er det målet at nedbringe antallet af indbrud yderligere og øge antallet af gerningsmænd, som bliver anholdt og dømt. Det skal blandt andet ske ved at øge kvaliteten af de spor, der sikres fra gerningsstederne, og ved i endnu højere grad at gå analytisk til værks for at se mønstre i gerningsmændene modus.

Et af værktøjerne er politiets indbrudsapp, der skal sikre, at alle relevante oplysninger om et indbrud registreres korrekt.