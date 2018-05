Vestegnens Politi vil øge indsatsen mod gaderæs. Foto: THOMAS OLSEN

Politiet øger indsats mod gaderæs

Vestegnen - 08. maj 2018 kl. 10:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter weekendens aktion, hvor der blev målt vilde hastigheder og bilister mistede kørekortet på stribe, vil Vestegnens Politi nu øge indsatsen mod gaderæs. Politiet varsler løbende kontroller ved kommende arrangementer hen over sommeren.

Støj, røg, ræs og hjulspin. De såkaldte »stribe«-arrangementer med motorinteresserede unge skaber trafikfare og utryghed - og de kan vente sig skærpet opmærksomhed af politiets motorkyndige færdselsbetjente.

Allerede i denne weekend satte Vestegnens Politi ind mod gaderæs-arrangementer i industriområder i Ishøj og Avedøre Holme.

I Ishøj udløste det fredag aften en stribe fartsigtelser, som nu medfører bøder, klip og at fire kan se frem til en betinget frakendelse af kørekortet, mens to står til at miste det.

Lørdag udløste fartmålinger i Avedøre flere bøder og klip, så nu står syv til en betinget frakendelse, mens fem kommer til at miste kørekortet.

»Der bliver kørt stærkt, og det skaber utryghed, ulempe og fare for både deltagere og beboerne nær områder med »striber« - og derfor øger vi vores opmærksomhed ved kommende arrangementer med færdselsindsatser. Jeg vil kraftigt opfordre deltagerne til at holde sig inden for færdselslovens grænser,« siger politikommissær Kim Madsen, Vestegnens Politis færdselssektion.

Politikommissæren tilføjer, at fartmålinger igen vil blive en del af politiets indsats, og at det ofte medfører frakendelser af førerretten - ganske som i denne weekend. Her blev der blandt andet målt hastigheder på 151 kilometer i timen på en vej til 60 km/t og 128 kilometer i timen på en vej til 60 km/t.

Traditionelt har der været såkaldte »striber« - det vil sige veje, hvor motorinteresserede mødes og blandt andet kører ræs eller væddeløbskørsel - i Ishøj, Høje-Taastrup, Glostrup og Avedøre. Der er ofte tale om arrangementer, som kan flytte sig rundt og arrangeres ret spontant.