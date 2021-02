Politiet mere til stede: Her er de skærpede krav i Ishøj

Her er de skærpede restriktioner i Ishøj

Elever i 0.-4. klasse sendes hjem med virkning fra mandag den 15. februar 2021 til og med den 28. februar, og der overgås til fjernundervisning. Sårbare elever undtages. Der etableres nødpasning.



Dedikeret og forøget polititilstedeværelse.



Der iværksættes særlig indsats i forhold til håndhævelse af mundbindskrav.



Sundhedsstyrelsen kommunikerer målrettet om blandt andet tiltag for forsamlinger.



Alle indbyggere i Ishøj Kommune opfordres til at lade sig teste i uge 7 ved en ekstraordinær testindsats.



Indsatsen indebærer et tilbud til alle personer over 2 år, men anbefales til voksne og børn fra 12 år.



Udvidet brug af mobile kviktestenheder.



Testindsatsen følges op med massiv håndholdt kommunikationsindsats i beboelsesområder mv. med henblik på at få beboere til at lade sig teste, fx dør til dør-indsats i områder med smitte.



Offentligt tilgængeligt kort, der viser teststeder i kommunen.



Styrelsen for Patientsikkerhed og Ishøj Kommune nedsætter i fællesskab en smitteopsporingsenhed med dedikerede ressourcer til opgaven.



Indsatsen omfatter 100 medarbejdere fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed vil være fysisk til stede i Ishøj Kommune.



Intensiveret og håndholdt smitteopsporing, herunder kommunal hjælp og støtte til isolation i Ishøj Kommune, fx direkte transport til isolationsfaciliteter for både smittede og nære kontakter.



Alle smittede bliver kontaktet på deres bopæl af kommunen.