Politiet markant til stede

Vestegnens Politi fastslår, at smitteudviklingen i Ishøj er bekymrende, og at sundhedsmyndighederne derfor har iværksat en række skærpede tiltag i kommunen for at undgå en situation, hvor smitten eskalerer.

Blandt andet bliver der etableret en lokale task force i Ishøj Kommune, og fra i morgen vender alle skoleelever i kommunen - også 0.-4. klasserne - tilbage til fjernundervisning.