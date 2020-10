Politiet lukkede gaderæs: 216 personer fik bøder

Et biltræf lørdag aften omkring Industribuen i Ishøj blev lukket ned af Vestegnens Politi, og 216 personer blev sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet.

Et sted mellem 100 og 150 køretøjer og endnu flere personer, var samlet i industriområdet, og Vestegnens Politi fik flere anmeldelser fra borgere om, at der blev kørt ræs. Derfor rykkede politiet til stedet.

Ved en større målrettet aktion lukkede politiet Industribuen i begge retninger - blandt andet ved Ishøj Stationsvej - så deltagerne i biltræffet ikke kunne slippe væk uden at "hilse" på politiet.

Nogle forsøgte at komme ud fra området, eller gemme sig for politiet i blandt andet lukkede trailere. De blev dog fundet og sigtet. 216 personer blev sigtet og kan se frem til en bøde på 2.500 kroner for overtrædelse af Covid-19 forsamlingsforbuddet, der er på 50 personer.