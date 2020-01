Politiet kan også slukke brand

Løsladt efter alvorlig episode

Der var en lang række bilbrande, containerbrande og andre typer brande i nytåret på Vestegnen.

Den måske alvorligste hændelse fandt sted i boligområdet ved Fosgården i Albertslund.

Her havde unge mennesker tændt ild i affaldscontainere, og Hovedstadens Beredskab blev kl. 22.23 tilkaldt for at slukke ilden. Da brandfolkene kom frem, blev de beskudt med fyrværkeri og måtte flygte i sikkerhed fra fyrværkeriet, der eksploderede tæt på dem.

Vestegnens Politi var dog fulgt med brandudrykningen, og satte straks efter en gruppe unge mænd, der løb fra stedet. En 17-årig ung mand blev anholdt.

Han er efterfølgende blevet løsladt. Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi vurderer ikke, at der er grundlag for at fremstille den 17-årige i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Den 17-årige er dog fortsat sigtet for både forsætlig brandstiftelse og for på hensynsløs måde at have forvoldt fare for andre.

Ingen personer kom noget til - hvilket dog var mere held end forstand, oplyser Vestegnens Politi.