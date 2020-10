Politiet kan »fange« børn i mistrivsel

Det er fredag aften. 12-årige Emils far og mor bliver for fulde og kommer op at slås. Naboerne tilkalder politiet, der rykker ud til en melding om husspektakler. Politipatruljen får talt konflikten ned, og mere sker der som sådan ikke; politipatruljen fortsætter til næste opgave.

Forebyggelsesenheden hos Vestegnens Politi har med it-systemet "Socialsøg" mulighed for at spotte denne type hændelser.

- Far og mors adfærd eller kriminalitet kan have store konsekvenser for familiens børn og unge. Med "Socialsøg" har vi mulighed for at kunne spotte disse familier, og dermed kunne sikre de bedst mulige vilkår for de berørte børn og unge, forklarer politikommissær Anja Høpfner, der er leder af forebyggelsesindsatsen hos Vestegnens Politi.