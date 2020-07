Vestegnens Politi vil gerne have oplysninger i forbindelse med flere indbrud i Brøndby og Hvidovre.

Artiklen: Politiet jagter to mænd for indbrud

Politiet jagter to mænd for indbrud

Brøndby og Hvidovre er de senere uger blevet ramt af en mindre indbrudsbølge, og lige nu jagter Vestegnens Politi to mænd, som mistænkes for at stå bag mindst fem indbrud.