Politiet i biljagt: To anholdt og en flygtet

En eftersættelse med flere politibiler er mandag formiddag endt ved Dyringparken i Brøndby Strand.

Facit lige nu er, at politiet fik anholdt to af de tre personer i bilen, mens én person flygtede.

Politiet har eftersøgt et område med politihunde, men det er endnu ikke lykkedes at anholde den tredje person fra bilen.

Det hele startede omkring klokken 09.45 i Stevns-området, hvor en kvinde ringede til Midt- og Vestsjællands Politi og fortalte, at hun havde fået uventet besøg, og at personerne hurtigt flygtede fra stedet i en varebil, da de opdagede hun var hjemme. Politiet har en mistanke om, at der var tale om et indbrudsforsøg, oplyser pressetalsmand Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.