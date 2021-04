Politiet i aktion efter trusler

Vestegnens Politi har været til stede siden ved 14-tiden, efter en mand havde truet personer på stedet. Ingen er dog kommet til skade, og der er ikke våben involveret.

Truslerne var dog af en karakter, så Vestegnens Politi rykkede frem. Kort før klokken 16 er situationen den, at manden har lukket sig inde på et værelse og ikke ønsker at komme ud - en situation, som politiet netop nu forsøger at løse gennem dialog.