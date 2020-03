Vestegnens Politi får mange borgerhenvendelser, og det har høj prioritet at køre ud og kigge efter, at de nye regler overholdes. Foto: THOMAS OLSEN

Politiet i aktion: Kælderfrisør og vandpibecafé lukket

Vestegnen - 21. marts 2020 kl. 21:06 Af Peter Erlitz

En vandpibecafé i Taastrup og en frisør i Albertslund er lørdag blevet lukket, og har fået bøder for at overtræde de nye regler, der skal begrænse smitte med coronavirus.

Vestegnens Politi har blandt andet været på besøg i en vandpibecafé på Dorphs Alle i Taastrup. Her var der rullet persienner ned foran vinduerne, og alt tydede på, at der var lukket - som følge af de nye regler, som forbyder blandt andet vandpibecaféer at holde åbent.

Åbent var der dog via bagdøren, og da Vestegnens Politi kiggede forbi, var der fem kunder i vandpibecaféen.

- Vi har afhørt de fem gæster med en sigtets rettigheder, og vi vurderer nu, hvad de eventuelt skal sigtes for. Personen, som stod for vandpibecaféen, er blevet sigtet for at overtræde lovgivningen, og har fået en bøde på 5.000 kroner, oplyser vicepolitiinspektør Brian Toftemann fra Vestegnens Politi.

Vestegnens Politi var også på besøg hos en "kælderfrisør" i Albertslund. Den unge frisør fik en bøde for 5.000 kroner for at overtræde forbuddet mod at have åbent i frisørsaloner. Selv fortalte han, at han vare klippede nogle venner privat, men politiet vurderede, at der var tale om erhvervsmæssig aktivitet, og at han havde haft fire-fem kunder, inden politiet dukkede op.

Vandpibecaféen i Taastrup og frisøren i Albertslund er to eksempler på steder, hvor Vestegnens Politi har kigget forbi - ofte på baggrund af borgerhenvendelser.

- Vi får rigtig mange henvendelser fra borgerne om situationer, hvor de nye regler måske er overtrådt. Det har en høj prioritet hos os i politiet, at vi kommer ud og får kigget på tingene, for det handler jo om, at vi får stoppet smitten med coronavirus. Derfor skal der også lyde en kæmpe ros til befolkningen for at være opmærksom, og vi er glade for de henvendelser, vi får, siger vicepolitiinspektør Brian Toftemann.

Vestegnens Politi har også været forbi nogle af de rekreative områder på Vestegnen, som mange borgere har benyttet i det gode vejr. Det har dog ikke giver anledning til, at politiet skulle skride ind.

- Vi har blandt andet været ved Herstedhøje i Albertslund og i Strandparken. Det er vores vurdering, at folk generelt er gode til at holde afstand til hinanden, og at der er en høj grad af selvjustits, fortæller Brian Toftemann.

- Der er grund til at rose borgerne på Vestegnen, som er rigtig gode til at holde afstand - også i det flotte vejr, tilføjer vicepolitiinspektøren.