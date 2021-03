Artiklen: Politiet gør status over corona-tilsyn

Selv om det flere steder går bedre med smittetrykket på Vestegnen, så er smittetrykket forsat højt. Det samme er myndighedernes fokus på området - og det understøtter Københavns Vestegns Politi med særlige corona-patruljer, som aktivt opsøger de steder, hvor politiet ved, at der kommer mange mennesker.

»De sidste syv uger har Københavns Vestegns Politi foretaget over 4.500 corona-tilsyn og selv om corona-patruljerne kører i hele kredsen, så har vi fortsat særligt fokus på Ishøj Bycenter. I bycenteret skal man bære mundbind og hvis man ikke retter sig efter dette, når man bliver vejledt om det af centerpersonalet, kan man blive sigtet af politiet,« oplyser politiet i meddelelsen, der er udsendt samme dag som en demonstration imod brugen af mundbind på offentlige steder ved netop Ishøj Bycenter.

Politiet runder af med at skrive, at det er deres oplevelse at de fleste borgere følger myndighedernes anbefalinger og retningslinjer. Så i langt de fleste tilfælde bliver bødeblokken i lommen.