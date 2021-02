Politiet frygter angreb og lukker rockerklubhus

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet forbyder således enhver adgang til adressen.

Opholdsforbuddet træder i kraft i dag den 28. januar 2021 kl. 17.00 og gælder indtil videre frem til torsdag den 11. februar 2021 kl. 17.00.

Overtrædelse af forbuddet kan straffes med fængsel i op til to år.

Baggrunden for forbuddet er, at politiet på grundlag af en verserende, voldelig konflikt mellem rockergruppen Bandidos MC og bandegrupperingen NNV-Gruppen er af den opfattelse, at der er en betydelig risiko for et angreb på ejendommen, som blandt andet tjener som opholdssted for Bandidos, hvilket kan være til fare for personer, der bor eller opholder sig i nærheden.

Københavns Vestegns Politi vil i den næste tid have en skærpet patruljering i området.