Politiet frygter angreb: Lukker fortsat ned for rockerlokaler

En mand er siden blevet varetægtsfængslet, mistænkt for at have skudt flere gange mod et hus i haveforeningen. Manden har nægtet sig skyldig.

Baggrunden for forbuddet er, at politiet fortsat vurderer, at der er en verserende, voldelig konflikt mellem rockergruppen Bandidos MC og bandegrupperingen NNV-Gruppen.

Skal skabe tryghed

Det er fortsat politiets vurdering, at der på grund af konflikten er en betydelig risiko for et angreb på ejendommen i Brøndby, hvilket kan være til fare for personer, der bor eller opholder sig i nærheden.

- Vi lukker stedet for at begrænse risikoen for et angreb på stedet og for dermed at medvirke til at skabe tryghed og sikkerhed for de borgere, som bor, lever og kommer i området. Med et opholdsforbud gør vi ejendommen mindre egnet som potentielt angrebsmål, da der selvsagt ikke må være personer på stedet, sagde fungerende politiinspektør Peter Malmose fra Vestegnens Politi i januar, da opholdsforbuddet blev udstedt første gang.

I medfør af rockerloven kan politiet under visse betingelser, når der verserer en voldelig konflikt mellem rocker- og bandegrupperinger, forbyde personer at opholde sig i en bestemt ejendom.