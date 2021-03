En 39-årig mand fra Rødovre er dømt for narkohandel i Rødovre.

Politiet foretog ransagning: Nu i fængsel for narkosalg

En 39-årig mand er fredag dømt for besiddelse og handel med narkotika i Rødovre.

Retten i Glostrup har i dag idømt den 39-årige mand fem og et halvt års fængsel for besiddelse og handel med narkotika.

Da politiet slog til mod mandens adresse i Rødovre i november 2020, fandt man både amfetamin og kokain på stedet og manden erkendte at have solgt eller haft til hensigt at sælge cirka 4,5 kilo amfetamin og cirka 150 gram kokain.

Ransagningen i Rødovre skete på baggrund af efterforskning hos Vestegnens Politi.

- Sagen her viser, at der bliver slået hårdt ned, når politiet afdækker besiddelse og handel med narkotika, siger senioranklager Peter Rask, der førte sagen for anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.

Sagen kørte som en tilståelsessag og manden modtog dommen.