Politiet fordobler bemandingen nytårsaften

Det er de to ting, som Vestegnens Politi vil have mest fokus på nytårsaften.

De store boligområder Politidirektør Kim Christiansen understregede, at smittetrykket er højt på Vestegnen, og politiet vil derfor tjekke, at forsamlingsforbuddet på højst ti personer bliver fulgt - også når der skal fyres fyrværkeri af.

- Vi har jo ikke store pladser på Vestegnen, hvor man traditionelt samles, som det er tilfældet i de større byer. Vi forventer, at det er i de store boligområder, at der er størst risiko for, at folk forsamles, så her vil vi have vores fokus, siger politidirektøren.