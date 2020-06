Politiet fastholder ikke visitationszone

Fredag den 12. juni klokken 18 udløb visitationszonen, som var begrundet i en bandekonflikt, hvor den ene gruppering holdt til i en del af Rødovre. Konfliktniveauet er nu faldet så meget, at politiet ikke længere vurderer, at det er nødvendigt med en visitationszone. Heller ikke Københavns Politi har forlænget de visitationszoner, som var begrundet i samme bandekonflikt.

Visitationszonen blev oprettet efter skuddrabet på en 22-årig mand, og er siden blevet forlænget flere gange. Vestegnens Politi har vurderet, at der var en konflikt mellem to kriminelle grupperinger, som holder til henholdsvis i Husum og i en del af Rødovre.

At der var en voldelig konflikt, kom i slutningen af maj helt op til overfladen, efter politiet den 27. maj afværgede et drabsforsøg i Hvidovre.

Politiet ville stoppe en bil, fordi man havde efterretninger om, at der blev planlagt et attentat i Hvidovre. De mistænkte forsøgte på Hvidovrevej at køre fra politiet, og efterfølgende foregik der en vild eftersættelse gennem Hvidovre, indtil føreren mistede herredømmet over bilen og kørte ind i et hus på Strandby Allé.