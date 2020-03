Herstedhøje i Albertslund er et populært udflugtssted, og området kan rumme mange personer med god afstand. Foto: Inge Christensen

Politiet får mange henvendelser: Borgerne opfører sig fornuftigt

Vestegnen - 28. marts 2020 kl. 11:54 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag er endnu en solrig dag på Vestegnen, og det får mange til at strømme ud i naturområderne. Og så gælder om at overholde reglerne om blandt andet at holde afstand.

Vestegnens Politi får i øjeblikket rigtig mange henvendelser, der er relateret til coronavirus og de regler, der skal begrænse smitterisikoen. Alene fredag eftermiddag var der cirka 40 opkald - og sådan har det været et stykke tid.

- Det er vi glade for. Det viser, at borgerne er opmærksomme på, at vi skal undgå smitterisiko. I langt de fleste tilfælde kører vi ud og kigger på omstændighederne, og det er vores indtryk, at borgerne har hørt efter og opfører sig fornuftigt, lyder det fra Lars Guldborg, vagtchef hos Vestegnens Politi. Læs her om regler og gode råd

- Vi har flere gange fået henvendelser om, at der er mange personer i området ved Herstedhøje. Når vi så kommer derud, så er der ganske rigtigt mange ude i naturen, men de holder god afstand, og så er det jo fint nok. Området kan jo bære mange mennesker, og hvis de holder god afstand, så må der gerne være flere end ti personer i området. Forbuddet omfatter egentlige forsamlinger, hvor folk står tæt, forklarer Lars Guldborg. Følg udviklingen om civid-19 her

Vestegnens Politi har også været på besøg i iskiosker, som lige nu er velbesøgte. Selv om det er fristende, så er det ikke tilladt at sætte sig på et bord/bænkesæt lige uden for iskiosken og spise sin is.

- Iskioskerne fungerer som takeaway, hvor man gerne må gå ind og købe en is, hvis man ellers holder afstand, og så skal man gå igen, understreger vagtchef Lars Guldborg. Læs her om regler og gode råd