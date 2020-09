Politiet er massivt til stede: Mand stukket med kniv

Vestegnens Politi er mandag aften massivt til stede flere steder i Hvidovre.

Det skyldes et knivstikkeri.

Politiet har spærret af både ved boligbebyggelsen Hvidovreparken ved Hvidovrevej i det centrale Hvidovre, og i området ved Ejstrupvej og Ulstrupvej. Foruden et større antal patruljebiler, er der blandt andet politihunde indsat til at søge efter spor.

Vestegnens Politi fik klokken 19.08 anmeldelse om slagsmål i boligbebyggelsen Hvidovreparken. Her fandt politiet en 29-årig mand, der var blevet stukket i benet og var blevet slået. Han er blevet kørt til behandling på hospitalet, men det er ikke livstruende, fortæller vagtchefen hos Vestegnens Politi, Thomas Christensen.

Vestegnens Politi har anholdt to personer, som er de formodede gerningsmænd.

- Der kan opstå lidt trafikale problemer, fordi vi er i gang med at søge efter spor. Vi beder om, at borgerne følger vores anvisninger, tilføjer vagtchefen.

At der har været afspærringer ved Ejstrupvej og Ulstrupvej, der ligger et andet sted i Hvidovre, kan skyldes, at de involverede har været "efter hinanden" rundt i Hvidovre.