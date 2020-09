Sådan ser 21-årige Lukas Kragh Christiansen ud. Foto: Vestegnens Politi

Politiet efterlyser 21-årig: Mistænkt for at medvirke i drabsforsøg

Vestegnen - 10. september 2020 kl. 12:13 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vestegnens Politi leder efter Lucas Kragh Christiansen, som mistænkes for at have forbindelse til et drabsforsøg i Brøndby den 2. august.

Politiet mistænker den 21-årige Lucas Kragh Christiansen for at have medvirket i det drabsforsøg, der blev begået på Brøndby Nord Vej i Brøndby søndag den 2. august 2020 omkring klokken cirka 23.

Her affyrede mindst to gerningsmænd på knallert flere skud, som ramte en personbil, der kørte ad Brøndby Nord Vej. Ingen kom noget til ved skudepisoden og i forvejen er en person sigtet i sagen.

Lucas Kragh Christiansen beskrives på denne måde:

Mand, 21 år gammel, 184 cm høj og almindelig af bygning. Han har kort brunligt hår.

- Han ved godt at vi leder efter ham og han har haft rig mulighed for at melde sig - så nu håber vi at offentligheden kan hjælpe, siger politikommissær Henrik Hougaard.

Hvis man har kendskab til, hvor Lucas Christiansen opholder sig, kan Vestegnens Politi kontaktes på 43861448.

Skyderiet skete søndag den 2. august om aftenen, og blot få dage inden var der også skyderi i området. Det førte til, at Vestegnens Politi indførte visitationszone i området, som blev ophævet igen den 1. september. Fem personer blev anholdt i forbindelse med skyderiet den 2. august. Tre personer på 19, 19 og 25 år var til grundlovsforhør ved Retten i Glostrup, hvor de fik opretholdt deres anholdelse i 3x24 timer. De to 19-årige blev løsladt, mens den 25-årige blev varetægtsfængslet, fordi han også var sigtet i en sag om grov vold.

