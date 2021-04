Politiet: Ville sætte ild til testcenter

Det handler blandt andet om ildspåsættelse mod et Covid-19 testcenter i Ballerup, og om to sager i Rødovre.

Kastede molotovcocktails i Rødovre

Ud over brandstiftelse mod testcentret sigter politiet de to for at stå bag yderligere tilfælde af forsætlig brandstiftelse natten før - den 15. marts kl. 01 - i Rødovre.

Her kastede gerningsmænd en flaske med brandbar væske mod en husgavl i Nørrekær og på kørebanen ved Roskildevej. I begge tilfælde gik ilden ud, og ingen kom til skade. Der blev her anvendt flere flasker med brandbar væske.

Retten bestemte, at de to sigtede skulle varetægtsfængsles foreløbigt til og med den 12. maj 2021.

De to mænd nægter sig skyldig i brandstiftelse ved testcentret, men de har delvist erkendt sagen i Rødovre.

- Brandstiftelse er en alvorlig forbrydelse, og de er sigtet efter en bestemmelse i straffeloven med mulighed for op til seks års fængsel, siger anklager Søren Halse, anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.