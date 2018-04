Vestegnens Politi vurderer, at skyderierne i Albertslund skyldes et opgør i det lokale kriminelle miljø, og at det handler om hash-markedet.

Politiet: Skyderier er lokalt opgør

Vestegnen - 06. april 2018 kl. 15:14 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er vurderingen hos Vestegnens Politi, at de seneste dages skyderier har baggrund i det lokale kriminelle miljø, som slås om hash-markedet i området.

Vestegnens Politi har fredag formiddag modtaget anmeldelse om et nyt tilfælde af skud mod et hus i Albertslund. På en adresse i Oksens Kvarter er der skudt flere gange mod huset klokken cirka 04 natten til fredag, dog uden at nogen er kommet til skade. Politiet hører gerne fra vidner, der har set eller hørt noget i forbindelse med skyderiet.

Samtidig søger politiet fortsat vidner til et skyderi ved adressen Bækgården 7 torsdag aften kl. 23.07. Her blev der affyret syv skyd på tæt hold, og en 23-årig mand blev ramt flere gange. Den unge mand blev hårdt såret, men meldes uden for livsfare.

I forbindelse med skyderiet flygtede to gerningsmænd bagefter væk fra stedet på en knallert i ukendt retning. De var iført mørkt tøj. I forbindelse med skyderiet er der brugt pistol - formentlig af svær kaliber.

Skyderiet natten til fredag er det 6. skyderi i Albertslund-området siden mandag. Politiet arbejder ud fra at der er sammenhæng mellem skyderierne.

»Det er vores vurdering at de gentagende skyderier grundes i et opgør i det lokale kriminelle miljø i Albertslund. Det er vores indtryk at det handler om hash-markedet,« siger chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard.

Vestegnens Politi har her til morgen flyttet den mobile politistation til Bækgården, hvor vidner kan henvende sig direkte til politiet. Den mobile politistation vil være åben indtil kl. 18 fredag aften og åbner igen kl. 07 lørdag morgen. Samtidig opretholder politiet en intensiv patruljering i området hele døgnet.

»Vi står i en alvorlig og usædvanlig situation. Vi arbejder i døgndrift på at bringe skyderierne til ophør og opretholde trygheden i området,« siger Knud Stadsgaard.

Vestegnens Politi fremstillede torsdag en ung mand, som er sigtet for trusler i relation til sagen. Han blev varetægtsfængslet i to uger. Politiet har af hensyn til efterforskningen ikke mulighed for at kommentere den del af sagen yderligere.

