Artiklen: Politiet: Skru ned for tætheden og skru op for ansvarligheden

Politiet: Skru ned for tætheden og skru op for ansvarligheden

Politiet er klar til at udstede bøder, hvis folk ikke retter sig efter de nye regler, og politidirektøren for Vestegnens Politi udelukker ikke, at opholdsforbud kan komme på tale.

Vestegnens Politi har ekstra patruljer på gader og veje for at sikre, at de nye corona-restriktioner overholdes.

Gælder hele Vestegnen

De nye regler gælder på hele Vestegnen.

Åbningstiden for barer, caféer og restauranter er blevet yderligere begrænset, og kunderne skal til at bære mundbind. Det sker for at begrænse smitteudviklingen.

- Der er ingen tvivl om, at vi lige nu står i en meget alvorlig situation, og bliver reglerne ikke overholdt, så vil man blive sigtet for at overtræde dem. Det er et fælles ansvar at holde smitten nede, og vi skal alle gøre en indsats for at begrænse smittespredningen, siger politidirektør Kim Christiansen, Vestegnens Politi.

Vestegnens Politi vil derfor igen i den kommende weekend køre med øget patruljering for at sikre, at de nye regler bliver overholdt, og der vil blive ført tilsyn og kontrol med kredsens mange restaurationer, barer og caféer.

- Der vil også være øget fokus på, om det kan blive nødvendigt at udstede opholdsforbud visse steder i politikredsen for at sikre, at festen ikke rykker udenfor efter kl. 22.00.- Der skal skrues op for ansvarligheden – og det gælder os alle. De nye restriktioner er iværksat, fordi vi står i en meget alvorlig situation, og det er for vores alles bedste. Så følg retningslinjerne, skru ned for tætheden og op for ansvarligheden, siger politidirektøren.