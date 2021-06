Politiet: Kan du sætte navn på to yngre kvinder

Vestegnens Politi fotoefterlyser nu to yngre kvinder for vold i Brøndby, og håber, at offentligheden kan hjælpe med at sætte navn på dem.









Mandag den 26. april 2021 cirka kl. 23:35 blev to yngre kvinder overfaldet af to andre yngre kvinder i bus 13 kørende fra Brøndbyøster mod Brøndby Strand.

I forbindelse med overfaldet blev de to yngre kvinden tildelt flere slag og spark på kroppen.