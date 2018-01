Politiet: En god uge ved skolerne

Nogle bilister blev taget i at køre for hurtigt, andre i ikke at spænde børnene fast i bilen. Generelt så trafikken omkring skolerne dog fornuftig ud - men parkering ved skolerne er en udfordring mange steder. Ved mange skoler har kommunen sørget for, at man ikke må holde lige foran og omkring indgangen til skolen. Det skal gøre det mere trafiksikkert og overskueligt for børn, der kommer cyklende og gående til skolen. Nogle forældre vælger dog at se stort på forbuddet, når de har travlt om morgenen og skal aflevere deres børn.