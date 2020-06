Politiet: Det går fornuftigt

De har netop fået lov til at åbne igen, og politiet kan oplyse, at retningslinjerne bliver fulgt.

Vestegnens Politi fører stadig tilsyn med, om butikslivet følger restriktionerne for at genåbne efter den store corona-nedlukning i midten af marts, og politiet fortsætter med at kontrollere at restriktioner og retningslinjer bliver fulgt, så smitten ikke spreder sig.

- Vi får stadig mange positive tilbagemeldinger fra vores coronapatruljer, som fører tilsyn med indkøbscentre og andre handelsområder i politikredsen, om at forretningsdrivende og kunder generelt følger myndighedernes anbefalinger. De småfejl, som af og til konstateres, bliver rettet med det samme, og det foregår alt sammen i en meget positiv stemning, hvor lysten til at hindre smitten og følge myndighedernes anvisninger bestemt er tilstede. Retningslinjerne bliver generelt taget alvorligt, og vi møder stor glæde over, at der igen er lukket op for butikslivet. Så det ser alt i alt meget positivt ud, siger politiinspektør og chef for lokalpolitiet Allan Nyring, Vestegnens Politi.