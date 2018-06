Politidirektør efter skyderier: Vi skal nok få fat i gerningsmændene

Selv om politiet ikke kæder alle skyderier sammen, så har efterforskningen hos Vestegnens Politi dog tegnet et billede af, at skyderierne i Rødovre lørdag den 2. juni og skyderiet torsdag aften kan hænge sammen. Og at motivet kan være en konflikt mellem en gruppering i Rødovre og en gruppering i Husum.

Ligesom Vestegnens Politi har sat massivt ind for at opklare skyderierne og få anholdt gerningsmændene, så sætter man også massivt ind for at genoprette trygheden hos beboerne i de berørte områder. Det gør man ved at øge synligheden og ved at have en massiv patruljering.