Politidirektør: Vi sætter massivt ind

Vestegnen - 06. april 2018 kl. 17:03 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Seks skyderier på fem dage. Det er situationen i Albertslund lige nu.

»Det er en alvorlig situation, og vi gør alt vi kan for at få løst den,« lyder det fredag eftermiddag fra politidirektør for Vestegnens Politi, Kim Christiansen.

Vestegnens Politi har fået tilført ressourcer fra både Rigspolitiet og Københavns Politi til efterforskningen af skyderierne, hvor politiet har visse spor at gå efter.

Massivt til stede Samtidig er Vestegnens Politi massivt til stede med mandskab døgnet rundt. Selv om det - endnu - ikke er lykkedes at anholde gerningsmænd til skyderierne, så betyder den massive indsats, at politiet er ganske tæt på, når noget sker.

»Vi kan ikke være alle steder hele tiden. Det er jo ikke os, der bestemmer tid og sted for skyderierne. Vi er ude i de forskellige områder og kan derfor komme hurtigt frem, når vi får henvendelser,« understreger Kim Christiansen.

»Derfor håber vi også, at borgerne kommer med tips til os,« tilføjer politidirektøren.

Lokalt kriminelt opgør Det er vurderingen hos politiet, at skyderierne har baggrund i et opgør blandt lokale kriminelle, der slås om hashmarkedet. På baggrund af efterforskningen er desuden vurderingen, at skyderierne ikke har været rettet mod tilfældige huse eller personer.

Fredag kom det også frem, at Vestegnens Politi torsdag fremstillede en ung mand i Retten i Glostrup, som er sigtet for trusler i relation til skyderierne. Det skete i et lukket grundlovsforhør, så politiet vil ikke kommentere yderligere. Den unge mand blev varetægtsfængslet i 14 dage.

Der er ikke tale om den 19-årige mand, som på et tidspunkt var anholdt og sigtet i relation til skyderierne.

Søger vidner Det seneste skyderi fandt sted i Oksens Kvarter omkring klokken 04 natten til fredag. Politiet fik dog først anmeldelsen kl. 09.14 fredag.

Politiet hører gerne fra vidner, der har set eller hørt noget i forbindelse med dette skyderi.

Samtidig søger politiet fortsat vidner til et skyderi ved adressen Bækgården 7 torsdag aften kl. 23.07. Her blev der affyret syv skyd på tæt hold, og en 23-årig mand blev ramt flere gange. Den unge mand blev hårdt såret, men meldes uden for livsfare.

I forbindelse med skyderiet flygtede to gerningsmænd bagefter væk fra stedet på en knallert i ukendt retning. De var iført mørkt tøj. I forbindelse med skyderiet er der brugt pistol - formentlig af svær kaliber.

Vestegnens Politi har fredag flyttet den mobile politistation til Bækgården, hvor vidner kan henvende sig direkte til politiet. Den mobile politistation vil være åben indtil kl. 18 fredag aften og åbner igen kl. 07 lørdag morgen. Samtidig opretholder politiet en intensiv patruljering i området hele døgnet.

Ikke sammenhæng med Avedøre-skyderier Det er ikke så længe siden, at der var tre skudepisoder i boligområdet Avedøre Stationsby i Hvidovre. Politidirektør Kim Christiansen oplyser, at der ikke umiddelbart er indikationer på, at skyderierne i Avedøre har sammenhæng med skyderierne i Albertslund.

Skyderierne i Albertslund Der blev første gang skudt mod rækkehuset på Tranehusene 4 i Albertslund kl. 00.35 natten til mandag den 2. april.

Det samme rækkehus blev igen beskudt kl. 01.20 natten til tirsdag den 3. april.

Tirsdag den 3. april cirka kl. 17.35 blev der skudt mod en bil i krydset ved Roskildevej og Albertslundvej, hvor en tilfældig borger blev overfladisk strejfet. Han blev skadestuebehandlet og er udskrevet igen.

Klokken 04.12 natten til onsdag den 4. april blev der for tredje gang skudt mod rækkehuset på Tranehusene 4.

Ved skyderierne mod huset er ruder blevet knust, men ingen personer er kommet noget til.

Torsdag den 5. april kl. 23.07 blev der affyret seks skud i Bækgården 7. En 23-årig mand blev ramt af fire skud.

Natten til fredag den 6. april cirka kl. 04 blev der skudt flere gange mod en bolig i Oksens Kvarter. Den episode blev først anmeldt fredag den 6. april kl. 09.14.

Vestegnens Politi indførte tirsdag den 3. april en visitationszone i dele af Albertslund.

