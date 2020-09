Politichef: Bliv hjemme i sofaen

- Bliv hjemme på sofaen. Tænd for fjernsynet - og nyd nogle dage med familien.

Sådan var opfordringen fra chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard fra Vestegnens Politi på en pressebriefing lørdag aften foran politigården i Albertslund.

Pressebriefingen skyldtes den kedelige situation omkring coronasmitten på Vestegnen. Der er sket en stor stigning i smittettrykket på Vestegnen, påpegede Knud Stadsgaard, der appellerede til, at alle tager et ansvar.

Det gælder også forældre til unge, som gerne vil deltage i sociale aktiviteter - og som bevæger sig til det københavnske natteliv, med den risiko for smittespredning, som det giver.

- Mange unge her fra Vestegnen går i byen og til fester inde i København, og derfor har vi også et ansvar for, at smitten er steget så markant i København, sagde Knud Stadsgaard.

- Tal med jeres unge om dette her. Det er vigtigt at vi gør alt hvad vi kan for at begrænse smitten, tilføjede han.

Vallensbæks borgmester, Henrik Rasmussen betegnede situationen som virkelig alvorlig, og han opfordrede også til, at man husker de generelle råd om god hygiejne og afstand - og at man tager den svære aftale med de unge mennesker om at passe på med de sociale aktiviteter.

Budskabet var klart: Smittetrykket bekymrer blandt andet på Vestegnen, og alle, unge og forældre - skal tage ansvar, gå forrest og være det gode eksempel.