Politibetjent afslørede tyve i fritiden: Nu er de dømt

En onsdag aften i februar, kort før midnat, spottede en politibetjent to mænd, der var ved at læsse forskelligt værktøj ind i en bil på Tornegårdsvej i Albertslund.

Politibetjenten, som på dette tidspunkt var uden for tjeneste, syntes det virkede mistænkeligt, tilbageholdt de to mænd, og ringede til kollegaerne hos Vestegnens Politi, der straks sendte en patrulje til stedet.

Nu er de to mænd blevet dømt i Retten i Glostrup. Begge fik 60 dages ubetinget fængsel for indbrud i to haveskure, hvor de stjal forskelligt værktøj. De to mænd blev også udvist af Danmark med indrejseforbud i seks år.