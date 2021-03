Politi rykkede massivt ud: Skyderi i haveforening

Vestegnens Politi rykkede lørdag eftermiddag og aften massivt ud til haveforeningen Ishøjgård.

Årsagen var, at man undersøgte et skyderi sent fredag aften, men som først blev anmeldt senere. I den forbindelse vil politiet gerne i kontakt med vidner.

Der er ikke umiddelbart ikke personer, som er kommet til skade, er meldingen fra politiet.

- Vi har en klar formodning om, at hændelsen er sket natten til lørdag, men vi får først anmeldelsen lørdag eftermiddag, oplyste vagtchef ved Vestegnens Politi, Jens Møller, lørdag aften.

Vagtchefen hos Vestegnens Politi ville lørdag aften ikke frigive flere informationer.

Mandag oplyser Vestegnens Politi, at der ikke som sådan er nyt i sagen. Dog har man nu en formodning om, at skyderiet er sket fredag aften cirka klokken 23.

Samtidig efterlyser man vidner, der har hørt eller bemærket noget i forbindelse med skyderiet. Vestegnens Politi kan kontaktes døgnet rundt på telefon 43861448.

Artiklen fortsætter under billedet